Краснодар, , 17:00 — REGNUM

70 человек эвакуированы из пятиэтажного жилого дома по улице Мира в Краснодаре из-за пожара, возникшего днём 4 июля. На данный момент возгорание локализовано, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пожар в жилом доме в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM

https://www.instagram.com/p/BzfqxRRlgJF/

Сообщение о пожаре, по уточненным данным, поступило на пульт диспетчера службы спасения в 12:39. Спасатели, прибывшие на место, установили, что горит кровля.

Из дома были эвакуированы 70 человек. В 15:10 объявлено о локализации возгорания на площади пожара 1,6 тыс. кв.м.

Пожар в жилом доме в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM Пожар в жилом доме в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, это уже второй крупный пожар в Краснодаре — около 04:00 на улице Кореновской загорелся склад с резиной.

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