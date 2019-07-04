Москва, , 16:41 — REGNUM

Причиной пожара, от которого в Баренцевом море погибли 14 моряков, стало возгорание в аккумуляторном отсеке, распространившееся на соседние помещения, заявил 4 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего доклада президенту Владимиру Путину.

Главной задачей подводников в такой ситуации стало недопущение аварии ядерной силовой установки корабля, и они сделали всё, чтобы ядерный реактор не пострадал.

«Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии», — сказал Сергей Шойгу и пояснил, что пострадавший глубоководный аппарат будет восстановлен в кратчайшие сроки.

Глава военного ведомства также выразил надежду на то, что аппарат восстановят в кратчайшие сроки.

Напомним, 1 июля при возгорании на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ погибли 14 моряков, спасших своими действиями остальной экипаж и сам корабль.

Аппарат выполнял задание по изучению гидросферы Баренцева моря. Более подробная информация является государственной тайной и строго засекречена.

Погибшие моряки являлись элитой российского подводного флота.

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