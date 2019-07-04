Курск, , 16:27 — REGNUM

В Курске проверяют информацию о смерти двухлетнего ребенка в больнице. О этом 4 июля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Процессуальную проверку организовал Сеймский межрайонный следственный отдел после размещённой в СМИ информации о смерти двухлетнего ребёнка в Курской областной клинической инфекционной больнице имени Н. А. Семашко.

По данным местных СМИ, ребёнка лечили от ОРВИ. Родители в его смерти винят медиков. Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям должностных лиц медучреждения.

Также о начале проверки сообщил председатель комитета здравоохранения Курской области Владимир Анцупов.

«Задействованы независимые эксперты, будет издан соответствующий приказ и изучена вся медицинская документация, которая была заведена на ребенка, как на амбулаторном этапе жизни, так и в стационаре. Хочу сразу отметить, что независимые эксперты — это не сотрудники инфекционной больницы. Если будут выявлены те или иные нарушения, то, безусловно, лица, которые оказывали медицинскую помощь, будут наказаны. Об итогах проверки мы сообщим сразу же после их появления», — цитирует комментарий Анцупова ТРК «Сейм».