Ногайский район, , 15:01 — REGNUM

Полуторагодовалый ребёнок погиб в Ногайском районе Дагестана в результате автокатастрофы. Ещё трое участников ДТП госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе МВД республики.

Трагедия произошла вечером 3 июля на участке автодороги Кизляр — Терекли-Мектеб. Водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Газель», который следовал в попутном направлении.

Ребёнок, находившийся в салоне легковушки, скончался на месте. Её водитель и трое других пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в центральную районную больницу и республиканскую клиническую больницу в Махачкале.

Читайте также: Пенсионер из Дагестана насмерть сбил ребёнка

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 июня в дагестанском городе Хасавюрте автомобиль Hyundai совершил наезд на шестилетнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте. От полученных травм ребёнок скончался на месте. За рулём иномарки, как уточнили в МВД, находился 77-летний мужчина.