Серенгети, Танзания, , 14:46 — REGNUM

Жительница деревни Мбалимбали округа Серенгети на севере Танзании погибла при попытке согнать слонов со своего участка, передает газета Mwananchi.

По словам деревенского старосты Джеремиа Гитано, инцидент произошел 2 июля 2019 года. В этот день 48-летняя Бхоке Мвита пыталась прогнать слонов, которые разоряли ее посевы.

«Большое стадо слонов вломилось на участки жителей, расположенные на окраине деревни. Чтобы спасти свои посевы, жители стали вместе отгонять слонов, бить по кастрюлям и жестяным листам. Слоны атаковали погибшую женщину сзади. Она получила очень серьезные ранения», — рассказал Гитано.

От полученных ран женщина скончалась на месте.