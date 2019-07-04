Луганск, , 14:31 — REGNUM

В 30-й бригаде ВСУ зафиксировано одно самоубийство, заявил 4 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Инцидент произошёл 3 июля в районе населённого пункта Луганское.

«Рядовой Сигаев покончил жизнь самоубийством. По данному резонансному факту начато разбирательство…, в ходе которого установлено, что командир роты неоднократно наносил телесные повреждения военнослужащему и вымогал у него денежные средства», — рассказал Филипоненко.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, за минувшую неделю в 54-й бригаде ВСУ произошло два суицида и одно небоевое ранение.

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