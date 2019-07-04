Омск, , 14:23 — REGNUM

В Омске сегодня, 4 июля, из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали здания судов. Омские массмедиа сообщили об эвакуации из Куйбышевского, Октябрьского и Ленинского районных судов, а также из здания областного Арбитражного суда.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

В пресс-службе Ленинского районного суда ИА REGNUM подтвердили, что была эвакуация, однако никаких подробностей не сообщили.

В УМВД России по Омской области ИА REGNUM ситуацию комментировать отказались.

«В 11:30 (местн.) в Арбитражном суде должно было состояться слушание по моему делу. Когда я подъехал, увидел, что люди выведены из здания. Все оцеплено полицейскими в бронежилетах», — цитирует издание «БК55» очевидца.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Омская область в 2019 году уже подвергалась «атакам» лжетеррористов, как и другие регионы Сибири. В частности, в мае 2019 года в Омске лжетеррористы «заминировали» 12 объектов. Из всех объектов по всем правилам проводилась эвакуация.

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