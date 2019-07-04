Луганск, , 14:18 — REGNUM

В районе населённого пункта Сокольники военнослужащие Народной милиции ЛНР уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, заявил 4 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Фото и видео материалы с БПЛА изучаются нашими специалистами», — рассказал он.

Как сообщил представитель народной милиции ЛНР, ранее украинские силовики сбили беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который вёл мониторинг ситуации в районе населённого пункта Золотое.

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