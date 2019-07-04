Астрахань, , 14:10 — REGNUM

В Астрахани в суд передано уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, на игровой площадке которого сломала позвоночник пятилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Батутная арена с игровой площадкой находилась в торгово-развлекательном центре, а Советстком районе Астрахани. По версии следствия, вечером 21 декабря 2018 года пятилетняя девочка, получила на игровой площадке компрессионный перелом позвоночника. Девочка была госпитализирована, медики оказали ей необходимую помощь.

В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.