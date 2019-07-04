Женева, Швейцария, , 14:14 — REGNUM

Швейцарская полиция объявила об аресте шести сотрудников службы безопасности президента Камеруна по подозрению в нападении на журналиста в Женеве, которое вызвало дипломатический скандал. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление полиции.

В заявлении кантональной полиции Женевы говорится, что сотрудники правоохранительных органов «опознали шестерых членов службы безопасности президента Камеруна Поля Бийи», якобы совершивших нападение на журналиста 26 июня и поместили их под арест.

На прошлой неделе журналист швейцарской телекомпании RTS Адриан Краузе написал заявление в полицию, заявив, что он подвергся нападению со стороны группы мужчин возле роскошного отеля «Intercontinental» в Женеве, где, как считается, Бий находится с 23 июня.

Сотрудник СМИ сказал, что снимал столкновение между примерно дюжиной демонстрантов, выступивших против 86-летнего президента Камеруна, и людей, которых он посчитал сотрудниками службы безопасности президента, когда они напали на него и выхватили его оборудование, кошелек и телефон. В полиции позже сообщили, что журналист получил легкие ранения, а его имущество было повреждено.

В среду женевская полиция подтвердила, что шесть подозреваемых были сотрудниками службы безопасности Бийя.

«Генеральный прокурор, отвечающий за процедуру, сегодня проводил допросы. Слушание продолжится сегодня днем», — говорится в заявлении полиции, в котором подчеркивается, что подозреваемые «смогут рассчитывать на гарантию презумпции невиновности».