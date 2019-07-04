Париж, , 14:01 — REGNUM

Высокоскоростная железнодорожная линия между Францией и Италией, проходящая через Модан во французских Альпах, останется закрытой до 31 июля из-за оползня, объявили в национальной компании французских железных дорог (SNCF).

«Трафик на линии TGV Париж — Милан приостановлен до 31 июля», — говорится в заявлении железнодорожной компании Франции, которая создала веб-сайт для возмещения убытков.

Напомним, оползень обрушился на линию TGV Париж — Милан вечером 2 июля после сильной грозы.