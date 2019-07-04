Краснодар, , 13:39 — REGNUM

Пожар в пятиэтажном жилом доме произошел в Краснодаре днём 4 июля, спасатели ведут эвакуацию жильцов.

Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Мира, рядом с железнодорожным вокзалом Краснодар-1, поступило на пульт дежурного службы спасения около 13:00. По предварительным данным, сообщила ГТРК «Кубань», горит кровля на площади около 100 кв.м.

На месте работают спасатели — всего к месту пожара для тушения огня направлено около 90 человек. Проводится эвакуация жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже второй крупный пожар в Краснодаре, произошедший 4 июля. Ранним утром загорелось складское помещение с шинами, дым от пожара (ему был присвоен второй ранг) был виден из других районов города, площадь возгорания составила около 1,2 тыс. кв.м. К 09:07 было объявлено о ликвидации открытого горения.

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