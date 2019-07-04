Бабаюртовский район, Дагестан, , 13:39 — REGNUM

Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Бабаюртовском районе Дагестане. Ещё три человека с различными повреждениями госпитализированы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

ДТП произошло рано утром 4 июля на трассе Астрахань — Махачкала. «Газель», которой управлял 20-летний житель села Гельмец Рутульского района, выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с КамАЗом. За рулём грузовика находился 52-летний житель села Ахты Ахтынского района.

В результате происшествия водитель «Газели» и его 48-летний пассажир скончались на месте. Водитель КамАЗа и двое его пассажиров, также проживающие в селе Ахты, доставлены в больницу. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По данным СМИ, погибшие водитель и пассажир «Газели» приходятся друг другу отцом и сыном.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Бабаюртовском районе Дагестана перевернулся пассажирский микроавтобус, следовавший из Махачкалы в город Кизляр. В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе один ребёнок. Шесть из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, остальным пострадавшим медпомощь была оказана амбулаторно.