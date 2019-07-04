Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM

Полиция Петербурга проводит проверку по факту суицида подсудимого, обвинявшегося в убийстве пожилой женщины, старейшей сотрудницы Мариинского театра. Виновные в том, что самоубийство не было предотвращено, понесут ответственность.

Мужчина покончил с собой в здании Санкт-Петербургского городского суда вскоре после вынесения вердикта присяжных, признавших его и еще двух подсудимых по этому делу виновными и не заслуживающими снисхождения.

Как рассказали ИА REGNUMв пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, покончивший с собой 35-летний гражданин был найден в конвойном помещении горсуда 3 июля около 22:20 мск.

«По факту произошедшего проводится служебная проверка. Виновные лица из числа сотрудников полиции, несших службу в составе конвоя, будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел», — подчеркнули в Главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фигурантами уголовного дела об убийстве 93-летней блокадницы, совершенном в ноябре 2017 года, являются бывшая сотрудница благотворительной организации Галина Гусейнова, работавшая сиделкой пожилой женщины, а также двое граждан Армении — Сеник Нароян и Размик Акобян. По данным СМИ, самоубийство совершил Нароян, которого следствие и присяжные считают непосредственным исполнителем злодеяния.

В ближайшее время на основании обвинительного вердикта присяжных будет объявлен приговор за убийство и ограбление блокадницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных