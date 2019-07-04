Триполи, , 13:25 — REGNUM

По уточненным данным, жертвами авиаудара по центру содержания нелегальных мигрантов в пригородном районе Триполи в Ливии стали 53 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Среди погибших шестеро детей. Кроме того, число пострадавших составило 130 человек. На данный момент ещё не все тела достали из-под завалов.

Сообщается также, что после первого авиаудара охранники центра открыли огонь по мигрантам, «когда они пытались сбежать».

Ранее было сообщение о 40 погибших и 80 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием генерала Халифы Хафтара атаковала международный аэропорт Митига в Триполи. Стоит отметить, что Триполи находится под контролем сил правительства национального единства, возглавляемого Фаизом Сараджем.