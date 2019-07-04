Иркутск, , 13:27 — REGNUM

Жители Иркутской области, пострадавшие от мощнейшего наводнения, обращаются в прокуратуру и заявляют о нарушении их прав, об этом сообщает сегодня, 4 июля, официальный сайт надзорного ведомства.

В частности, на личный прием заместителя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Гулягина обратилась мать 18-летней жительницы Тулуна с просьбой решить вопрос создания надлежащих условий в пункте временного размещения с учетом того, что она является инвалидом и не может самостоятельно передвигаться.

Прокуратура Иркутской области «По требованию прокуратуры ей в кратчайшие сроки предоставлена отдельная комната с необходимой мебелью в другом пункте временного размещения. В настоящее время решается вопрос о помещении её в санаторий либо государственное учреждение для проживания и реабилитации».

Также вмешательство прокуратуры потребовалось при решении вопроса 83-летней жительницы Нижнеудинска, чей дом был уничтожен водой.

Прокуратура Иркутской области «Пенсионерка незамедлительно была размещена в пункте временного размещения, обеспечена комфортным условиями для проживания, горячим трехразовым питанием».

Также известно, что большинство граждан просили принять меры по защите их прав, как пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось 26 июня после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 30 тысяч человек. Вместе с тем, областная прокуратура выявила, что несмотря на имеющуюся информацию о предстоящем наводнении, далеко не все представители муниципалитетов проинформировали о грозящей опасности население. В результате только по официальным данным в Иркутской области от наводнения погибли 20 человек.

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