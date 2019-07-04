Черкесск, , 13:08 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии убило током 12-летнюю девочку. Трагедия произошла в селе Предгорное Урупского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Уже установлены обстоятельства гибели ребенка. Девочка гостила у своего дяди. Забравшись на сопку, расположенную на территории животноводческой фермы, она дотронулась рукой до провода линии электропередачи.

«В результате поражения электрическим током несовершеннолетняя скончалась на месте. В рамках уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, устанавливается круг лиц, допустивших нарушение требований безопасности при эксплуатации электрических сетей», — говорится в сообщении СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Нижегородской области погиб от удара током 14-летний подросток. Он забрался на опору ЛЭП, чтобы сделать селфи, и получил поражение переменным током напряжением около 110 тыс. вольт.

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