Тегусигальпа, , 12:53 — REGNUM

Во время рыбной ловли в Гондурасе, в результате опрокидывания судна, погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом 4 июля сообщает Anadolu Ajansi.

По предварительным данным, причиной трагедии стали неблагоприятные погодные условия.

Благодаря своевременной реакции со стороны сотрудников спасательных служб, удалось спасти жизни порядка 47 моряков. Сигнал о бедствии судна подал его капитан, погибший вместе с другими членами экипажа.

Напомним, начиная с июля по февраль в Гондурасе открылся сезон ловли лобстеров, трагические инциденты здесь случаются часто. Так, в этот же день опрокинулась другая лодка, с 40 людьми на борту, к счастью все они были спасены.

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