Пекин, , 12:38 — REGNUM

Австралийский студент Алек Сигли, ранее освобожденный в Северной Корее, благополучно прибыл в Китай, где уже успел пообщаться с журналистами. Об этом 4 июля передает агентство Reuters.

«Я в порядке. У меня все хорошо, очень хорошо», — сказал Сигли журналистам в аэропорту Пекина.

Молодой человек отказался комментировать произошедшее с ним в Пхеньяне, где он проходил обучение в университете.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что в Северной Корее освобожден австралийский студент, задержанный местными властями.

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