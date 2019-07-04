Пекин, 4 июля 2019, 12:38 — REGNUM
Австралийский студент Алек Сигли, ранее освобожденный в Северной Корее, благополучно прибыл в Китай, где уже успел пообщаться с журналистами. Об этом 4 июля передает агентство Reuters.
«Я в порядке. У меня все хорошо, очень хорошо», — сказал Сигли журналистам в аэропорту Пекина.
Молодой человек отказался комментировать произошедшее с ним в Пхеньяне, где он проходил обучение в университете.
Как передавало ИА REGNUM, 4 июля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что в Северной Корее освобожден австралийский студент, задержанный местными властями.
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