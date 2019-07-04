Чебоксары, , 12:08 — REGNUM

В Чебоксарах вынесен приговор бывшему начальнику отдела государственного строительного надзора минстроя Чувашии, которого обвиняли в должностных преступлениях. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев, бывший чиновник подписывал поддельные документы о соответствии домов требованиям проектной документации, хотя в двух из них не было лифтов, в одном не были проведены работы по газоснабжению.

Согласно материалам дела, в октябре 2015 года и в июле 2017 года он организовал изготовление и подписывал заведомо подложные заключения о фактическом соответствии трёх жилых домов требованиям проектной документации.

«Выяснилось, что при строительстве пятиэтажного дома в селе Моргауши не были выполнены работы по газоснабжению, устройству сетей инженерно-технического оборудования, благоустройству прилегающей территории, а при строительстве двух 10-этажнов домов в микрорайоне Садовом в Чебоксарах не были осуществлены монтаж и пуско-наладка лифтов и лифтового оборудования», — сказал Олег Дмитриев.

По его словам, на основании данных поддельных документов органами местного самоуправления были выданы разрешения о вводе домов в эксплуатацию.

Причастность осужденного к инкриминированным деяниям подтверждается показаниями более 60 потерпевших и свидетелей. Ленинский районный суд Чебоксар признал бывшего чиновника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ и ст. 292 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог» — два эпизода). Ему назначено наказание два года условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году по итогам прокурорской проверки, проведённой совместно с правоохранительными органами, в связи с утратой доверия был уволен помощник министра строительства, который использовал служебное положение в интересах коммерческой организации.