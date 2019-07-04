с. Замагора, 4 июля 2019, 12:02 — REGNUM
Восемь туристов из Одесской и Кировоградской областей госпитализированы с пищевым отравлением в Ивано-Франковской области, сообщило 4 июля информационное агентство «УНИАН».
Люди отдыхали возле села Замагора в Верховинском районе.
Среди пострадавших трое детей. По предварительным данным, у всех диагностирован острый гастроэнтероколит средней степени тяжести.
Пострадавшим оказывают необходимую помощь, обстоятельства отравления выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на подконтрольной Украине территории Донбасса около 30 человек попали в больницу с гастроэнтероколитом после купания в озере Песочное в городе Рубежное.
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