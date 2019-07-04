Красноармейский район, , 11:59 — REGNUM

Под Саратовом на Волге перевернулась прогулочная лодка, на борту которой находились пятеро пассажиров. Позднее было обнаружено тело 56-летней жительницы Красноярска — одной из пассажиров. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

По предварительным данным, вечером 3 июля компания из 5 человек после застолья плавала на моторной лодке по Волге вблизи поселка Золотое Красноармейского района. Жительница Красноярска, приехавшая в Саратовскую область в гости, прыгнула за борт, но самостоятельно взобраться обратно не смогла. Пытаясь спасти женщину, четверо пассажиров лодки переместились на один борт, лодка перевернулась. Причём судно в дальнейшем затонуло, а на берег выбрались только трое.

В настоящее врем продолжаются поиски 58-летнего мужчины. Проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае лодка, в которой находились три человека — двое мужчин и девушка, опрокинулась в Живописной бухте на западе Москвы, в результате чего все пассажиры оказались в воде.

Лодка перевернулась на глазах спасателей, которые патрулировали водоем. Спасателям удалось вытащить молодых людей из воды на борт спасательного катера и доставить на берег, где им оказали первую помощь. По предварительной версии, пассажиры лодки находились в состоянии алкогольного опьянения