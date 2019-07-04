Воронеж, , 11:37 — REGNUM

Три человека получили ножевые ранения в результате драки у одного из торговых центров в Воронеже 3 июля, сообщила ИА REGNUM официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. Подозреваемый в нанесении ранений задержан.

Драка произошла в дневное время на улице Кольцовской, в самом центре Воронежа. Как установили сотрудники полиции, между шестью мужчинами возникла ссора, которая перешла в массовую драку. В ходе конфликта 25-летний подозреваемый нанес несколько ударов «заточкой» троим жителям Воронежа, а затем вместе с друзьями скрылся. В результате 31-летний воронежец получил проникающее ножевое ранение грудной клетки, 20-летний и 19-летний жители — соответственно резаные раны грудной клетки и предплечья.

«Сотрудниками полиции были изъяты записи с камер видеонаблюдения, опрошены потерпевшие и очевидцы происшествия. По полученной оперативной информации удалось установить приметы подозреваемых, на розыск которых были ориентированы все наряды полиции и личный состав УМВД России по городу Воронежу. В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемого в совершении данного противоправного деяния и еще двоих участников конфликта для выяснения всех обстоятельств происшествия», — сообщила Наталья Куликова.

В отношении задержанного возбуждено дело по ч.2. ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.