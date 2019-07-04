Посёлок городского типа Юргамыш, Курганская область, 4 июля 2019, 11:29 — REGNUM
В посёлке Юргамыш Курганской области приостановлена деятельность детского сада «Улыбка». Ребёнку, на которого с потолка упала штукатурка, оказана медицинская помощь, и он лечится амбулаторно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Юргамышского района.
Районные власти поясняют, что 3 июля 2019 года во время тихого часа произошло частичное отслоение и падение штукатурки с потолка. Одному ребёнку нанесён лёгкий вред здоровью.
На место происшествия выезжали представители администрации района, прокуратура, полиция. В здании детского сада «Улыбка» работает следственная группа, создана комиссия.
С 4 июля работа детского сада «Улыбка» приостановлена до выяснения причин произошедшего.
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