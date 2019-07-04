Салехард, , 11:04 — REGNUM

На Ямале в ночь на 4 июля 2019 года произошёл пожар в трансформаторной будке Ямбургской газо-турбинной электростанции с разрушением трансформатора напряжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

Без электричества остались 5 тысяч жителей посёлка Ямбург. На данный момент электроснабжение восстановлено.

Ямбургская газо-турбинная электростанция является подразделением ООО «Газпром добыча Ямбург». Расположена на Ямбургском газоконденсатном месторождении.