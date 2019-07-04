Севастополь, , 10:56 — REGNUM

Прокуратура Ленинского района Севастополя выявила нарушения антитеррористического законодательства в восьми школах города и потребовала от местного департамента образования выделить средства на их устранение. Об этом 4 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Школы Ленинского района не оборудованы охранной сигнализацией, целостным ограждением по периметру территории учреждения, не имеют системы контроля и управления доступом на контрольно-пропускном пункте», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Помимо этого, прокуратура потребовала от городского департамента образования выделить средства на проведение необходимых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи, в результате которой погибли 21 человек и ещё несколько десятков получили тяжёлые ранения, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на территории полуострова 80% образовательных учреждений не соответствуют стандартам безопасности.

Подробнее об этом: Глава Крыма: 80% учреждений не соответствует стандартам безопасности