Иркутск, , 10:54 — REGNUM

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол от своего имени и от всех своих товарищей по партии выразил сегодня, 4 июля, глубокие соболезнования родным и близким погибших от природного паводка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В его обращении по этому поводу, в частности, сказано:

Сергей Сокол «Стихия не только принесла горе тысячам семей, но и унесла человеческие жизни. Нам еще предстоит оценить масштабы разрушений, но уже сейчас понятно, что некоторые населенные пункты придется фактически отстраивать заново. Невозможно передать словами то, что происходило там в первые часы наводнения. Люди испытали настоящий шок».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. В результате сильных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах. Вода зашла в 10 146 жилых домов, в которых проживают 32 938 человек, в том числе 7867 детей. По информации Иркутского областного центра медицины катастроф, за медицинской помощью обратились 2080 человек. Также известно о 20 погибших.

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