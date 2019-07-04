Исламабад, 4 июля 2019, 11:00 — REGNUM
В результате крушения лодки на реке Инд в Пакистане погибли четыре человека, об этом 4 июля сообщает Agence France Presse (AFP).
Инцидент произошел на северо-западе страны, в настоящее время 21 человек числится пропавшим без вести. Спасательные работы по поиску людей продолжаются, хотя с каждым часом надежда найти выживших сокращается.
Отмечается, что спасательные службы, а также местные чиновники узнали о происшествии не сразу, что также увеличивает вероятность гибели людей.
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