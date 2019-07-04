Исламабад, , 11:00 — REGNUM

В результате крушения лодки на реке Инд в Пакистане погибли четыре человека, об этом 4 июля сообщает Agence France Presse (AFP).

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

Инцидент произошел на северо-западе страны, в настоящее время 21 человек числится пропавшим без вести. Спасательные работы по поиску людей продолжаются, хотя с каждым часом надежда найти выживших сокращается.

«В момент трагедии на лодке находились 38 человек, 13 человек спаслись самостоятельно добравшись до берега» , — подчеркнули в правоохранительных органах.

Отмечается, что спасательные службы, а также местные чиновники узнали о происшествии не сразу, что также увеличивает вероятность гибели людей.

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