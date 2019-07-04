Пекин, , 11:36 — REGNUM

Сотрудники полиции Китая задержали мужчину после того, как неизвестный облил водой исполнительного директора китайского поискового гиганта Baidu Inc Робина Ли на конференции в Пекине. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил источник в полиции.

По словам источника, в ходе проведенного расследования была установлена личность подозреваемого, его поместили под стражу за «провоцирование ссоры и скандала».

Глава Baidu Inc пока воздерживается от комментариев.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в Пекине неизвестный вылил бутылку воды на исполнительного директора компании Baidu Inc Робина Ли. Инцидент произошел на ежегодной конференции по поисковым системам.