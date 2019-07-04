Ульяновск, , 10:21 — REGNUM

В Ульяновской области в ходе прокурорской проверки вскрыты нарушения водного законодательства в деятельности компании «Авиастар-СП», сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

По итогам проверки установлено, что компания «Авиастар-СП» осуществляет сброс ливневых и дренажных вод в реку Урень «при отсутствии решения о предоставлении водного объекта в пользование». В адрес организации внесено представление. В связи с тем, что нарушения не были устранены, прокурор обратился в суд, который удовлетворил требования ведомства.

«На АО «Авиастар-СП» возложена обязанность разработать материалы, необходимые для получения решения о предоставлении в пользование водного объекта — р. Урень», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее надзорным ведомством было установлено, что общество «Аква плюс» осуществляет деятельность по водоотведению сточных вод на территории поселка и сбросу их в реку Большой Авраль в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование. Юридическое лицо и генеральный директор привлечены к административной ответственности. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав общество получить решение о предоставлении водного объекта в пользование.