Якутск, , 10:32 — REGNUM

Из-за заблокированного счёта детского дома, расположенного в Хангаласском районе Якутии, руководство учреждения не может расплатиться с поставщиками продуктов, оплатить услуги ЖКХ и вести нормальную финансово-хозяйственную деятельность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Трудности начались два года назад, после того, как один из воспитанников поджёг частный дом в Хангаласском районе — ущерб оценили в 3 млн рублей.

Владельцы сгоревшего дома проиграли иск в районном суде, в 2018 году, когда виновнику пожара исполнилось 14 лет, подали апелляцию в Верховный суд Якутии. Дело выиграли и теперь платить по решению суда нужно со счёта детского дома — других статей расходов для оплаты исполнительных листов нет.

Поэтому в конце июня и был наложен арест на счёт детского дома по исполнительному производству, сообщает РИА «Восток-Медиа».

"Счёт учреждения не функционирует с конца июня. Из-за этого у детдома нет возможности оплатить счета за свет и воду, также нет средств на оплату продуктов питания и не на что покупать одежду. К счастью до ареста были куплены путёвки и билеты на отдых, поэтому на каникулы дети смогли уехать в другой регион. Вернуться дети 18 июля», — пояснил директор детского дома Василий Ильин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области в мае без еды остались воспитанники одного из детских садов. Детский сад № 2 посёлка Теплоозёрск Облученского района прекратил кормить детей по причине отказа поставщика продуктов продолжать работу из-за накопившегося долга за ранее оказанные услуги.