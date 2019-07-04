Екатеринбург, , 10:34 — REGNUM

В Свердловской области появились мошенники, выдающие себя за судебных приставов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе свердловского управления ФССП.

«Лжеприставы» посылают среднеуральцам письма с фальшивыми исполнительными листами. На «московских» документах указано, что гражданин либо обязан погасить несуществующую задолженность, либо может получить компенсацию. Во втором случае с жителей требуют оплатить «госпошлину» на счёт мошенников. Людей пугают блокировкой банковских счетов или соблазняют размером компенсации.

Мошенники хорошо поработали над поддельными бланками: там есть все нужные печати, подписи, и даже голограммы. Впрочем, одной бумагой злоумышленники не ограничиваются: жителей также обрабатывают по телефону.

«Долговые письма» могут прийти и по электронной почте, уточнили в управлении. В этом случае есть риск не просто попасть на удочку мошенников, но и подцепить вирус: гражданину предложат скачать файл с вирусом, который может пройти через защиту антивирусных программ. Поэтому даже открывать такие письма не стоит.

В свердловском управлении ФССП напоминают, что конфиденциальная информация о долгах граждан не предоставляется ни через почтовые ящики, ни по телефону. Также её не предоставляют через электронную почту.

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