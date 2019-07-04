Ульяновск, , 09:49 — REGNUM

В Ульяновской области вынесен приговор руководителю коммерческой фирмы, который обвинялся в покушении на мошенничество. Как сообщает областное следственное управление СКР, он пообещал обвиняемому по уголовному делу за 8 млн рублей смягчить уголовное наказание.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2018 года злоумышленник предложил обвиняемому по уголовному делу «решение вопроса» о снижении ему наказания. Уголовное дело касалось организации изготовления и распространения фальсифицированного алкоголя, дело на тот момент уже было направлено в суд.

По данным следствия, за оказание услуги злоумышленник попросил 8 млн рублей. Он был задержан 15 января 2019 года при передаче части требуемой суммы — 1,5 млн рублей.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По итогам рассмотрения назначено 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Ульяновской области ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы одной из сельских администрации, которую обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Как сообщало ИА REGNUM, следствие считает, что она оформляла на родственников участки и затем продавала — таким образом было реализовано девять участков на общую сумму 2,78 млн рублей.

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