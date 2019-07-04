Смоленск, , 09:39 — REGNUM

Более 112,5 тыс. жителей Смоленска остались без холодной воды из-за крупной коммунальной аварии утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Свет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщается, утром 4 июля спасателям поступило сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Ленинском районе. При этом, уточнили в МЧС, горячее водоснабжение не отключено. Установлено, что авария произошла на стальном водоводе диаметром 600 мм.

«Причина отключения: течь из земли по ул. Николаева д. 74. В зону отключения попали 1942 жилых дома различной этажности», — пояснили в ведомстве.

В общей сложности в зону отключения попали 112 тыс. 546 человек, в том числе более 26 тыс. детей. СМУП «Горводоканал» по заявкам жителей организует подвоз воды. Сроки ликвидации аварии пока не называются.