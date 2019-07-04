Томск, , 09:33 — REGNUM

Уголовное дело в отношении Михаила Бегуна было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ

В Томске вынесен обвинительный приговор бывшему начальнику регионального ГУ МЧС Михаилу Бегуну. Как сообщили ИА REGNUM 4 июля в областном следственном управлении СКР, он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

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По данным ведомства, уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Суд и следствие установили, что Бегун, являясь начальников областного главка МЧС, с июня по 24 июля 2018 года в здании томского ГУ МЧС получил от директора одной из коммерческих организаций взятку — 300 тысяч рублей. Деньги предназначались за незаконные действия, связанные с предоставлением этой организации лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. При этом нарушались требования, предъявляемые к соискателю лицензии. Документы и соответствующее оборудование, необходимые для получения лицензии, отсутствовали.

Подсудимый виновным себя не признал. Однако суд посчитал достаточными собранные следственными органами доказательства. Бегун признан виновным, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд приговорил его к штрафу в размере 1,5 млн рублей и запретил на три года занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления. Кроме того, бывший главный спасатель Томской области лишён специального звания генерал-майор внутренней службы.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован», — резюмировали в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Михаил Бегун был уволен с должности начальника ГУ МЧС России по Томской области.

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В январе 2019 года Главное управление МЧС России по региону возглавил Олег Ерёменко.

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