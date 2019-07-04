Виндхук, , 09:40 — REGNUM

Убийство 50-летнего слона в Намибии вызвало волну возмущения со стороны природоохранных и туристических групп. Они обвиняют правительство южноафриканской страны в разрешении охоты на животное без надлежащей причины, передает информационное агентство Reuters.

По информации издания, слон был убит на прошлой неделе в районе Оматьете, расположенного в 230 км от прибрежного города Свакомпунд. Слона убил назначенный правительством охотник, который заплатил за это 8500 долларов США.

Власти назвали убитое животное «проблемным».

Слон был известен в народе как «Voortrekker» и принадлежал к редкому стаду Угаб, адаптировавшегося к пустынным условиям.

«Мы сожалеем, что слон был убит, но у нас не осталось никакой другой альтернативы, так как животное продолжало наносить ущерб имуществу в этом районе», — сказал представитель министерства окружающей среды и туризма Намибии Ромео Муйунда во вторник, 2 июля.

Муйунда заявил, что министерство предоставило разрешение на расстрел слона, опасаясь того, что фермеры воплотят свою угрозу убить всех слонов, которые разрушают их имущество.

Защитники природы около заповедника Охунгу выступали против убийства слона, заявляя, что он не вступал в контакт с местными сообществами.

Местные СМИ назвали слона «иконой» и сказали, что туристы приезжали в страну, чтобы увидеть его и других пустынных слонов.