Монтгомери, США, , 09:05 — REGNUM

В США в штате Алабама под давлением общественности прекращено дело 27-летней Марши Джонс, обвиненной в убийстве своего нерожденного ребенка, пишет газета Kronen Zeitung.

«В этом деле нет победителей, только проигравшие», — объявила 3 июля прокурор Линнис Вашингтон и закрыла дело.

Против обвинений, предъявленных Джонс, протестовали правозащитные и феминистические организации. Арест молодой женщины вызвал полемику далеко за пределами США.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года беременная Марша Джонс в порыве ревности начала ссору с другой девушкой. В ходе ссоры оппонентка применила огнестрельное оружие. В результате погиб нерожденный ребенок. Обвинения в убийстве были предъявлены материи на основании того, что именно она спровоцировала конфликт, приведший к трагической развязке.

В штате Алабама действует самое строгое законодательство в вопросе абортов в США. Аборты разрешены только в двух случаях: если беременность угрожает жизни женщины или если у плода выявлены неизлечимые заболевания. Прерывание беременности, даже потеря ребенка в автокатастрофе, может обернуться для женщины тюремным заключением сроком от 10 до 99 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В США беременную жертву стрельбы обвинили в убийстве нерожденного ребенка