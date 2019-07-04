Посёлок городского типа Юргамыш, Курганская область, 4 июля 2019, 08:54 — REGNUM
В Курганской области штукатурка с потолка рухнула на голову воспитаннице детского сада. Инцидент произошёл в посёлке Юргамыш, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В департаменте образования и науки Курганской области информацию подтвердили частично. Действительно, с потолка на воспитанницу детского сада упала штукатурка. Ребёнок получил лёгкий ушиб головы.
На место происшествия отправились межведомственная комиссия департамента, власти района и следственная группа.