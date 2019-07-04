Посёлок городского типа Юргамыш, Курганская область, , 08:54 — REGNUM

В Курганской области штукатурка с потолка рухнула на голову воспитаннице детского сада. Инцидент произошёл в посёлке Юргамыш, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В детском саду «Улыбка» рухнуло перекрытие, пострадали дети. Родители и администрация района подняли вопрос об отстранении виновной — заведующей детским садом», — данное сообщение появилось в паблике «Рай-совет Юргамыш».

В департаменте образования и науки Курганской области информацию подтвердили частично. Действительно, с потолка на воспитанницу детского сада упала штукатурка. Ребёнок получил лёгкий ушиб головы.

На место происшествия отправились межведомственная комиссия департамента, власти района и следственная группа.