Фюрстенфельд, , 08:42 — REGNUM

В Австрии две сотрудницы дома престарелых приговорены к денежному штрафу за причинение смерти по неосторожности одной из пациенток, пишет газета Kronen Zeitung 3 июля.

В июле 2018 года скончалась 75-летняя пациентка дома престарелых в Фюрстенфельде (Штирия). Причиной преждевременной смерти стала передозировка лекарством от ревматизма: вместо одного раза в неделю женщине давали таблетки ежедневно— в соответствии с рецептом от врача. Семья умершей подала в суд.

На скамье подсудимых оказались две женщины — лечащий врач и заведующая. Врач признала, что подписала рецепт, не посмотрев на дозу. Суд приговорил обеих к штрафу. Врач должна заплатить €6 тыс., заведующая — €11,9 тыс. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.