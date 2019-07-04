Канберра, 4 июля 2019, 08:49 — REGNUM
Австралийский студент, ранее пропавший без вести в Северной Корее, освобожден. Об этом заявил в четверг, 4 июля, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает агентство Reuters.
«Алек Сигли был освобожден из-под стражи в Корейской Народно-Демократической Республике, — сообщил Моррисон в парламенте.— Алек жив и здоров … он благополучно покинул страну».
27 июня министерство иностранных дел (МИД) Австралии сообщило, что житель Австралии, который был объявлен друзьями пропавшим без вести, был задержан в Северной Корее.