Абакан, , 08:35 — REGNUM

Абаканский поджигатель лишил жизни двух женщин и троих мужчин

В Хакасии 44-летнему жителю города Абакана назначено пожизненное лишение свободы за убийство пяти человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Приговор абаканцу вынес Верховный суд Хакасии. Установлено, что 4 августа 2018 года пьяный мужчина на почве личной неприязни в период с 9 до 10 часов поджёг деревянное строение, в котором находились люди. Злоумышленник лишил жизни пятерых жителей Абакана — двух женщин и троих мужчин.

Поджигателю назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Прокуратура Республики Хакасия «Также судом удовлетворены иски потерпевшей стороны о взыскании с осуждённого морального и материального вреда в общем размере свыше 4 млн рублей».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в январе 2019 года бабушка и дедушка сожгли в печи своего 11-месячного внука. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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