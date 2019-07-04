Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:26 — REGNUM

Главное управление МВД России по Кемеровской области сообщило, что прощание со старшиной полиции Александром Дворниковым, погибшим при исполнении служебного долга в Чечне, пройдет 5 июля. Официальная церемония прощания состоится в ДК им. Дзержинского города Новокузнецка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 1 июля на контрольно-заградительный пост №4 в Ачхой-Мартановском районе Чечни было совершено нападение. Вооруженный ножом бандит ранил сотрудника временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России, после чего кинул гранату. Он был уничтожен ответным огнём. Полицейский скончался по дороге в больницу. Он находился в республике в служебной командировке и прибыл в регион в составе отряда МВД по Кемеровской области.

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