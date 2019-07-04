Манила, , 08:31 — REGNUM

После ужина в честь 90-летия бывшей первой леди Филиппин Имельды Маркос были госпитализированы в больницы Манилы более 260 человек. Об этом 4 июля передает агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, 261 человек из числа гостей были экстренно доставлены в девять больниц к полудню среды, 3 июля. Отмечается, что сама Маркос не пострадала.

«Еда, возможно, была подпорчена, но с нашим здоровьем все в порядке», — сообщила ее дочь и сенатор Ими Маркос на странице в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось об отравлении более 130 человек.

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