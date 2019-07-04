Манила, 4 июля 2019, 08:31 — REGNUM
После ужина в честь 90-летия бывшей первой леди Филиппин Имельды Маркос были госпитализированы в больницы Манилы более 260 человек. Об этом 4 июля передает агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, 261 человек из числа гостей были экстренно доставлены в девять больниц к полудню среды, 3 июля. Отмечается, что сама Маркос не пострадала.
«Еда, возможно, была подпорчена, но с нашим здоровьем все в порядке», — сообщила ее дочь и сенатор Ими Маркос на странице в соцсети Facebook.
Ранее сообщалось об отравлении более 130 человек.
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