Иркутск, 4 июля 2019, 08:05 — REGNUM
В районе села Баклаши уровень воды может подняться до отметок 430−480 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров
В терпящем бедствие от мощнейшего наводнения Приангарье ухудшается паводковая обстановка на реке Иркут. ГУ МЧС РФ по Иркутской области объявило экстренное предупреждение на 5 июля.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня, после сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах. Вода зашла в 10 146 жилых домов, в которых проживают более 32 тысяч человек. Известно о 20 погибших, в регионе действует режим ЧС.