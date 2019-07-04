Иркутск, , 08:05 — REGNUM

В районе села Баклаши уровень воды может подняться до отметок 430−480 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров

В терпящем бедствие от мощнейшего наводнения Приангарье ухудшается паводковая обстановка на реке Иркут. ГУ МЧС РФ по Иркутской области объявило экстренное предупреждение на 5 июля.

МЧС РФ «По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля на реке Иркут ожидается повышение уровня воды в районе села Баклаши до отметок 430−480 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров, на реке Китой в районе села Китой до отметок 150−200 сантиметров при критической отметке 475 сантиметров, на реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 250−280 сантиметров при критической отметке 470 сантиметров».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня, после сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах. Вода зашла в 10 146 жилых домов, в которых проживают более 32 тысяч человек. Известно о 20 погибших, в регионе действует режим ЧС.