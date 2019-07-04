Кемерово, , 08:00 — REGNUM

В Кемерове вынесен приговор бывшему инспектору Госстройнадзора за халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Как установило следствие, в июне 2016 и декабре 2017 года в одном из домов жилого района Кедровка в городе Кемерово обрушились лоджий. Из-за отсутствия ограждения по периметру крепления экранов ПВХ-пластин разрушались. Погибли два человека: 25 летний мужчина и 43-летняя женщина, которые выходили на балкон девятого и десятого этажей.

Инспектор кемеровского Госстройнадзора обвинялся в ненадлежащем исполнении должностных полномочий при строительстве жилого дома. Вину ему вменили за то, что он не выявил нарушения строительно-технических норм и правил при строительстве лоджий.

Центральный районный суд Кемерова приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.