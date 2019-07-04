Ульяновск, , 07:52 — REGNUM

В Ульяновской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в финансировании терроризма. Следствие считает, что он дал деньги на авиабилет своему знакомому, который выехал за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне террористов, сообщает областная прокуратура.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя региона, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»).

По данным следствия, злоумышленник предоставил знакомому денежные средства на покупку авиабилета для выезда за пределы России с целью вступления в террористическую группировку на территории иностранного государства.

«В результате в августе 2015 года тот после пересечения границ ряда стран принял участие в её составе в боевых действиях», — говорят в прокуратуре региона.

3 июля уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Чувашии уроженец Таджикистана приговорен к лишению свободы за совершение преступления террористической направленности. По данным следствия, мужчина оправдывал идеологию международных террористических организаций и планировал выехать в одну из арабских стран для участия в боевых действиях. Он получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, в 2015 году в Чувашии была задокументирована противоправная деятельность двух жителей республики, которые заявляли о намерении выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок. Им были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»).

Читайте также: Двое жителей Чувашии получили предупреждение за планы уехать в Сирию