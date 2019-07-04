Кривой Рог, Украина, 4 июля 2019, 07:48 — REGNUM
В Кривом Роге оборванный кабель стал причиной гибели мужчины, сообщил 3 июля телеканал «1+1».
Как сообщили журналисты, во время грозы мужчина попытался украсть оборванный электрический кабель, но его убило током.
Всего во время бури в Кривом Роге были вырваны 650 деревьев, повреждены около 80 домов и даже трубы газоснабжения. Коммунальные службы города занимаются ликвидацией последствий стихии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за непогоды на Украине пострадали четыре человека, 525 населённых пунктов в 13 областях страны остались без электричества.
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