Ракка, Сирия, , 07:43 — REGNUM

Власти Сирии обнаружили недалеко от города Ракка, бывшего некогда столицей «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), братскую могилу, об этом 3 июля сообщает Kurdistan.ru.

Здесь были найдены тела по меньшей мере 200 человек. На тот факт, что злодеяния — дело рук террористов, указывает оранжевая одежда некоторых погибших. Многие жертвы были побиты камнями.

В настоящее время раскопки продолжаются, число жертв в братской могиле может достигнуть 800 человек. Эксперты предполагают, что убитые были захоронены в период с 2014 по 2017 годы.