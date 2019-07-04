Иркутск, 4 июля 2019, 07:31 — REGNUM

ГУ МЧС по Иркутской области уточнило данные о последствиях наводнения в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах. Они свидетельствуют об увеличении числа подтопленных домов и количества пострадавших, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жители Тулуна спасают своё имущество от потопа
Жители Тулуна спасают своё имущество от потопа
Цитата из видео очевидцев наводнения

Если ещё накануне, 3 июля, говорилось о том, что подтопленных населённых пунктов в регионе — 98, то сейчас выясняется, что вода стоит в 103 населенных пунктах. Число пострадавших от наводнения жилых домов увеличилось до 10 146, в них проживают 32 938 человек, в том числе 7867 детей.

Также от паводка пострадало 49 социально значимых объектов. Это фельдерско-акушерские пункты, школы и детские сады, 10 229 приусадебных участков.

«С территорий, пострадавших от удара стихии, были эвакуированы 2048 человек, в том числе 447 детей. По информации Иркутского областного центра медицины катастроф, за медицинской помощью обратились 2080 человек. 313 человек, из них 57 детей, были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь».
МЧС РФ

В настоящее время, по данным спасателей, остаются подтопленными 16 населенных пунктов в двух районах области. Это 2712 жилых домов с населением 6393 человека, 2737 приусадебных участков и 48 участков автомобильных дорог. Повреждено 20 мостов.

Как уже сообщало ИА REGNUM наводнение в Иркутской области началась после проливных дождей 26 июня. Реки вышли из берегов и подтопили значительные территории. Но, как выяснили в областной прокуратуре, далеко не все должностные лица проинформировали население об опасности должным образом. В результате погибли, согласно последним данным, 20 человек. в регионе действует режим ЧС.

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