Благовещенск, , 07:32 — REGNUM

Из-за практически непрекращающихся дождей в Приамурье погибла значительная часть урожая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Паводок Черкасский Андрей © ИА REGNUM

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Из-за аномально дождливого окончания весны и начала лета, в Приамурье пострадали посевы на площади порядка 6 тыс гектаров. Из-за того, что в апреле осадки в среднем в два раза превысили среднемесячный уровень, а в мае в полтора раза, значительная часть урожая попросту сгнила. Также свою разрушительную лепту внёс и град, дважды накрывавший область весной и летом, сообщает Portamur.

Всё это самым негативным образом отражается на состоянии сельскохозяйственных предприятий региона, воодушевленных ситуацией с массовой закупкой сои китайскими предпринимателями. Так, из-за санкций и экономических противоречий, США отказали Китаю в импорте сои и китайские компании переключились на закупку сои в России, значительная часть которой выращивается в Приамурье.

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Как сообщало ИА REGNUM, китайские инвесторы внесли предложение о строительстве завода по переработке сои в России на площадке территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Амуро-Хинганский». Также идут переговоры по строительству на Амуре большого терминала по перевалке зерна.